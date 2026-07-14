F.C.C Aktie
WKN: 930010 / ISIN: JP3166900005
|
14.07.2026 02:25:24
Space Mirror: The FCC Just Approved a Sun-Reflecting Satellite, and Astronomers Are Unimpressed
For now, a single satellite has been cleared for a test demonstration, but the company making it hopes to eventually launch 50,000 of them into orbit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!