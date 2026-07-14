F.C.C Aktie

F.C.C für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 930010 / ISIN: JP3166900005

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14.07.2026 02:25:24

Space Mirror: The FCC Just Approved a Sun-Reflecting Satellite, and Astronomers Are Unimpressed

For now, a single satellite has been cleared for a test demonstration, but the company making it hopes to eventually launch 50,000 of them into orbit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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