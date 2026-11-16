SPACE SHOWER NETWORKS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SPACE SHOWER NETWORKS hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 30,85 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 27,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 6,76 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 8,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at