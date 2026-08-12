SPACE SHOWER NETWORKS zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SPACE SHOWER NETWORKS präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 22,60 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 21,11 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,16 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,65 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at