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13.11.2026 06:31:28
Space Shuttle Hi-Tech informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Space Shuttle Hi-Tech hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 TWD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Space Shuttle Hi-Tech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,20 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 825,5 Millionen TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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