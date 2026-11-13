Space Shuttle Hi-Tech informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Space Shuttle Hi-Tech hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 TWD. Im Vorjahresquartal hatten -0,060 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Space Shuttle Hi-Tech im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,20 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 825,5 Millionen TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at