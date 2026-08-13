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13.08.2026 06:31:29
Space Shuttle Hi-Tech: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Space Shuttle Hi-Tech stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,03 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,210 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,21 Milliarden TWD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 860,5 Millionen TWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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