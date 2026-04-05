Planet Labs Aktie
WKN DE: A3C84C / ISIN: US72703X1063
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05.04.2026 19:45:00
Space Stock Face-Off: Is AST SpaceMobile or Planet Labs Worth Your Money Right Now?
With SpaceX set to go public soon and countries investing heavily in space as a national security priority, the space industry is reaching an inflection point. According to McKinsey estimates, the space economy could grow to $1.8 trillion by 2035.Beyond SpaceX, two pure-play space stocks investors are watching are AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) and Planet Labs (NYSE: PL). Both companies operate in different verticals of the space economy and are appealing stocks for investors looking to capitalize on this growth, but one stands out as a better buy today.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Planet Labs
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18.03.26
|Ausblick: Planet Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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04.03.26
|Erste Schätzungen: Planet Labs legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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09.12.25
|Ausblick: Planet Labs stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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25.11.25
|Erste Schätzungen: Planet Labs gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
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Aktien in diesem Artikel
|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|81,00
|12,50%
|PLANET INC
|1 257,00
|0,32%
|Planet Labs
|30,80
|25,20%
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