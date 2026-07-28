Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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28.07.2026 22:43:00
Space stocks are falling hard — but SpaceX doesn’t deserve all of the blame
Investors are getting concerned that we may be near a period of “peak” defense spending, especially if control over Congress becomes divided.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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