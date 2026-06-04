Momentu a Aktie
WKN DE: A2QPM4 / ISIN: US60879E1010
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04.06.2026 15:34:19
Space Stocks Bleed: Redwire, Momentus Down More Than 20% As SpaceX IPO Fatigue Hits
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