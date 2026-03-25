Space verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Space veröffentlichte am 23.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Space vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,910 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Space hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,4 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 119,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,650 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 572,21 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 6,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Space 612,58 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,650 EUR und einen Umsatz von 572,30 Millionen EUR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at