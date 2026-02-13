Space42: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Space42 hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Space42 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 AED je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 AED je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Space42 mit einem Umsatz von insgesamt 787,3 Millionen AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 737,0 Millionen AED erwirtschaftet worden waren, um 6,82 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,040 AED ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 AED je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Space42 im vergangenen Geschäftsjahr 2,12 Milliarden AED verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 74,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Space42 1,22 Milliarden AED umsetzen können.

Redaktion finanzen.at