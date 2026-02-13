|
13.02.2026 06:31:29
Space42: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Space42 hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Space42 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 AED je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 AED je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Space42 mit einem Umsatz von insgesamt 787,3 Millionen AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 737,0 Millionen AED erwirtschaftet worden waren, um 6,82 Prozent gesteigert.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,040 AED ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 AED je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Space42 im vergangenen Geschäftsjahr 2,12 Milliarden AED verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 74,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Space42 1,22 Milliarden AED umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.