Space42 stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Space42 hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 531,3 Millionen AED ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 500,3 Millionen AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at