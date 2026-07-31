Spaceage Products mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Spaceage Products hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,43 INR gegenüber 1,09 INR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 58,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,61 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,02 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at