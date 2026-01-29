Spaceage Products: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Spaceage Products hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Spaceage Products hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,31 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,01 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 70,76 Prozent auf 1,51 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 881,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at