Spaceage Products stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Spaceage Products hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 1,92 INR. Im letzten Jahr hatte Spaceage Products einen Gewinn von 1,23 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,23 Milliarden INR – ein Plus von 64,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Spaceage Products 1,36 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at