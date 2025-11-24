|
Spacett Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Spacett Registered gab am 21.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,050 SEK je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Spacett Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 246,6 Millionen SEK im Vergleich zu 201,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
