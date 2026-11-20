Spacett Registered hat am 18.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,17 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,110 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 236,2 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 246,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at