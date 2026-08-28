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28.08.2026 06:31:29
Spacett Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Spacett Registered hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 SEK. Im Vorjahresviertel waren -0,030 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Spacett Registered im vergangenen Quartal 244,3 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Spacett Registered 219,2 Millionen SEK umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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