Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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16.07.2026 10:41:00
SpaceX: Aktie fällt unter Ausgabepreis - Hype nach Börsengang lässt nach
Der Hype um den Börsengang von SpaceX lässt nach rund einem Monat nach. Die Papiere von Elon Musks Weltraumfirma sind nun weniger wert als zu Beginn.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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