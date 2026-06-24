Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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24.06.2026 15:01:00
SpaceX: Aktienkurs bricht nach Börsengang ein - Musk profitiert, Anleger verlieren
Der Börsengang von SpaceX hat Elon Musk zum Billionär gemacht: Doch wer danach Aktien der Weltraumfirma gekauft hat, muss nun teilweise mit heftigen Verlusten klarkommen. Was die Gründe sind – und wie es jetzt weitergeht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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