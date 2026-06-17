Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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17.06.2026 06:59:00
SpaceX: Aktienkurs steigt weiter, Elon Musk schürt immense Erwartungen
Für SpaceX-Aktien ging es am Dienstag zwar nicht mehr nur nach oben, trotzdem überholte das Unternehmen Amazon. Elon Musk verspricht enormes Umsatzwachstum.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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