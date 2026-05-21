Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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21.05.2026 16:31:00
SpaceX: Die Risiken von Elon Musks Billionen-Börsengangs
Vor dem Börsengang legt SpaceX seine Zahlen offen und gewährt erstmals einen detaillierten Blick in den Weltkonzern. Der Prospekt zeigt, wie stark die Macht auf den Gründer Elon Musk zugeschnitten ist.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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