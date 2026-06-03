Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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03.06.2026 07:05:00

SpaceX: Elon Musks Raketenfirma peilt offenbar 135 Dollar je Aktie an

Die Raketenfirma SpaceX plant laut einem Agenturbericht einen hohen Ausgabepreis beim anstehenden Börsengang. Für viele Investoren ist es eine Wette auf Firmenchef Elon Musk und dessen ambivalente Erfolgsbilanz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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