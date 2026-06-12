Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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12.06.2026 20:21:00
SpaceX: Elon Musks Weltraumfirma nach Börsengang mehr als zwei Billionen Dollar wert
Die Weltraumfirma SpaceX machte bei ihrem Börsengang zeitweise ein Plus von fast 30 Prozent. Damit zählt Elon Musks Firma sofort zu den wertvollsten US-Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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