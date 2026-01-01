OpenAI Aktie

WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

01.01.2026 06:00:19

SpaceX, OpenAI and Anthropic prepare to launch landmark IPOs

Three biggest US private tech groups plan listings as early as this year, raising hopes of windfall for banks, lawyers and investorsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
