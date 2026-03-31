Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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31.03.2026 09:41:00
SpaceX Absorbed xAI at a Combined $1.25 Trillion Valuation. Here Is What That Means for the Coming IPO.
2026 is proving to be a big year across the Elon Musk empire. Just a month ago, he merged xAI -- which also owns X (formerly Twitter) -- into SpaceX. Yes, the man likes the letter X. Now, Musk and the SpaceX team are planning the largest initial public offering (IPO) in history.SpaceX merged with xAI at a valuation of $1.25 trillion. Here's what that means for the upcoming IPO, and whether investors should get in on the hype and buy some shares of this spaceflight company.Back in February, SpaceX and xAI surprised the financial world by completing a rapid merger, likely done quickly because both companies are controlled by Elon Musk and others close to him. The merger valued SpaceX at around $1 trillion and xAI at $250 billion, giving them a combined value of $1.25 trillion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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