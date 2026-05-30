SpaceX-Aktie bald an der Börse: Warum ein Listing zur Gefahr für die Tesla-Bewertung werden könnte

• SpaceX-IPO beendet die exklusive Stellung von Tesla als einziges börsennotiertes Musk-Investment• Analysten warnen vor einer Aufspaltung der privaten und institutionellen Aktionärsbasis zum Nachteil von Tesla• Strukturierte Übernahme-Szenarien oder alternative IPO-Vehikel wie SPARC stehen als strategische Optionen im Raum

Konkurrenz im eigenen Haus: Das Monopol von Tesla bröckelt

Für Kleinanleger und institutionelle Investoren gab es über Jahre hinweg am öffentlichen Aktienmarkt primär eine Option, um direkt von den disruptiven Visionen des Unternehmers Elon Musk zu profitieren: Anteile der Tesla Inc. Abseits von dem stark reglementierten Sekundärmarkt, auf dem SpaceX-Papiere zuletzt im Dezember mit rund 180 Milliarden US-Dollar bewertet wurden, stand Privatanlegern kein liquider Zugang offen. Diese Exklusivität steht mit dem herannahenden Initial Public Offering (IPO) von Space Exploration Technologies Corp. vor dem Ende. An der Wall Street wachsen die Sorgen, dass der neue Akteur am Aktienmarkt erhebliche Aufmerksamkeit und vor allem frisches Kapital von dem etablierten E-Mobilitäts-Pionier abziehen wird. Die bisherige Dynamik, bei der Tesla-Papiere als Stellvertreterwette auf Musks Innovationskraft gekauft wurden, droht sich fundamental zu verändern.

Die Fundamentaldaten im Kreuzfeuer: Bewertung vs. Realität

Während SpaceX mit einer nahezu konkurrenzlosen Marktstellung im Bereich der privaten Raumfahrt aufwartet, sieht sich Tesla mit einer Phase abkühlender Absatzzahlen und schwindender Fundamentaldaten konfrontiert. Das Unternehmen kämpft mit aggressivem Wettbewerb durch chinesische Hersteller auf den internationalen Märkten sowie anhaltendem Druck durch traditionelle Verbrenner-Fahrzeuge in den USA. Dennoch verweilt das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie auf einem historisch anspruchsvollen Niveau, das weit über dem Marktdurchschnitt rangiert. Experten betonen, dass der Börsenwert von Tesla zu einem überwiegenden Teil auf Zukunftshoffnungen in den Bereichen autonomes Fahren und Robotik basiert - Segmente, die ebenfalls zunehmend unter Konkurrenzdruck geraten.

Stimmen von der Wall Street: Spaltung der Aktionärsbasis

In der Analystengemeinschaft wird der bevorstehende Börsengang kontrovers diskutiert. James Picariello, Analyst bei BNP Paribas Exane, wies in einer Mitteilung an seine Kunden darauf hin, dass der SpaceX-IPO die pro-Musk gestimmte Retail-Aktionärsbasis, die exakt 44 Prozent der Tesla-Anteile hält, unweigerlich spalten werde. Unterstützung erhält diese These von Joe Gilbert, Portfoliomanager bei Integrity Asset Management, der gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg erklärte, dass dies keine positive Entwicklung für Tesla sein könne, da Musks Fokus primär auf SpaceX gerichtet sein dürfte. Nicholas Colas, Mitbegründer von DataTrek Research, gab zu bedenken, dass es bei zwei separat gelisteten Unternehmen mit demselben Kernverkaufsargument - der Führung durch Elon Musk - am sinnvollsten wäre, beide Entitäten unter einem Dach zu verschmelzen. Als historischen Präzedenzfall für eine solche Stützungsaktion innerhalb des Firmenimperiums gilt die damalige Integration von SolarCity in den Tesla-Konzern.

Vergangene IPO-Strukturen: Der abgelehnte SPARC-Vorschlag von Bill Ackman

Im Vorfeld des jetzigen klassischen IPO-Szenarios rückten auch unkonventionelle Listing-Modelle in den Fokus der Finanzmärkte . Bereits im Dezember 2025 brachte der prominente Hedgefonds-Manager Bill Ackman eine alternative Struktur via der Plattform X ins Gespräch. Ackman schlug vor, SpaceX über eine sogenannte Special Purpose Acquisition Rights Company (SPARC) an die Börse zu bringen. Im Gegensatz zu herkömmlichen SPACs müssen Investoren bei einer SPARC erst dann Kapital einbringen, wenn ein konkretes Fusionsziel final feststeht. Dieser Vorschlag besitzt jedoch keine aktuelle Relevanz mehr für die Ausgestaltung des Börsengangs, der am 12. Juni an der NASDAQ erfolgen soll, da Elon Musk die Offerte von Ackman umgehend mit einem klaren und unmissverständlichen "No" quittierte und damit eine Absage erteilte.

Fazit für Anleger: Risiken für Tesla und Platzierungschancen bei SpaceX

Für investierte Marktteilnehmer sowie potenzielle Neueinsteiger verschiebt sich mit dem nahenden SpaceX-Börsengang das Koordinatensystem innerhalb des "Muskonomy"-Universums. Tesla-Aktionäre sollten in den kommenden Monaten die Dynamik der Kapitalströme genau analysieren, da eine signifikante Umschichtung der Privatanleger den historisch hohen Bewertungsaufschlag der Automobilaktie nachhaltig belasten könnte. Eine Positionierung in SpaceX wiederum dürfte sich für jene Akteure als lohnend erweisen, die ein direktes Engagement im Bereich der Raumfahrt suchen und dabei von einer nahezu konkurrenzlosen Marktführerschaft profitieren wollen. Gleichwohl sollten Börsenakteure die zu erwartende, astronomisch hohe IPO-Bewertung kritisch hinterfragen. Diese dürfte bereits erhebliche Wachstumsvorschusslorbeeren einpreisen, was das kurzfristige Aufwärtspotenzial nach dem Handelsstart begrenzen könnte.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at