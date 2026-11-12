SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
|Satelliteninternet
|
12.11.2026 17:01:03
SpaceX-Aktie dennoch in Grün: EU-Kommission kritisiert Starshield-Störungen in Ukraine
Starshield ist die militärische Variante des US-Satelliteninternets Starlink, das dem Tech-Unternehmer Elon Musk gehört. Der für das ukrainische Militär wichtige Dienst war schon Mitte Oktober über mehrere Tage gedrosselt worden. Die Verantwortung für diesen Schritt blieb verschwommen zwischen Musk und dem Weißen Haus.
Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, schrieb in sozialen Netzwerken, das Militär verzeichne seit einigen Tagen wieder Störungen des Dienstes über ukrainisch kontrolliertem Gebiet, über der Front und den russisch besetzten Gebieten. Die Beschränkung der Internetanbindung für Objekte, die schneller als 161 Kilometer in der Stunde fliegen, erschwere die Abwehr russischer Jetdrohnen.
Die an der NASDAQ gelistete SpaceX-Aktie gewinnt zeitweise 2,59 Prozent auf 143,37 US-Dollar.
/wea/DP/jha
BRÜSSEL/KIEW (dpa-AFX)
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