SpaceX-Aktie: Deutsche Bank sieht Chancen, aber auch Unsicherheiten

Die Deutsche Bank Research blickt optimistisch auf die kurzfristigen Aussichten eines bekannten Raumfahrtunternehmens.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Die kurzfristige Nachfrage nach Rechenleistung sowie die Preisdynamik dürften die Schätzungen für Raumfahrt-, Telekom- und Techunternehmen für 2027 nach oben treiben, schrieb Edison Yu in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Für 2028 und darüber hinaus sieht der Analyst dagegen Unsicherheit, zumal die Aktie zunehmend stärker mit dem KI-Sektor als mit der Raumfahrtbranche korreliere.

Die SpaceX-Aktie legte an der NASDAQ 1,32 Prozent auf 147,96 US-Dollar zu.

/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:02 / GMT

FRANKFURT (dpa-AFX)