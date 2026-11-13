SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
|Meilenstein voraus
|
13.11.2026 07:18:00
SpaceX-Aktie höher: Riesenrakete soll nach Erdumrundung zum Startturm zurückkehren
Dutzende Schaulustige kamen bereits vor dem Start zum Weltraumbahnhof Starbase im Südosten des US-Bundesstaates Texas an der Grenze zu Mexiko, um die Riesenrakete aus der Nähe zu sehen.
SpaceX will erstmals beide Raketenstufen auffangen
Für den Testflug ist geplant, dass nach dem Start und kurz nach der Trennung der beiden Raketenstufen zunächst der Booster namens Super Heavy am Startturm mit Greifarmen wieder aufgefangen wird. Das war bereits bei drei vorherigen Tests gelungen. Das Starship soll anschließend ins All fliegen und die Erde innerhalb von etwa 24 Stunden rund 14 Mal umrunden, bevor es ebenfalls zum Startturm zurückkehren und mit Greifarmen aufgefangen werden soll.
Bislang hat SpaceX noch nicht versucht, das komplette Starship auf diese Weise wieder aufzufangen. Beide Raketenteile zurückzugewinnen und wiederverwenden zu können, wäre ein großer Fortschritt für die Raumfahrtindustrie.
Zuletzt hatte es im September einen Testflug des Starship gegeben. Dabei erreichte das größte jemals gebaute Raketensystem erstmals eine Umlaufbahn um die Erde und stürzte rund drei Stunden später kontrolliert in einem Flammenball in den Pazifik. Die untere Raketenstufe war bereits zuvor kontrolliert ins Meer nahe dem Startplatz gestürzt. Im Rahmen der Mission wurden erstmals auch Starlink-Satelliten auf diesem Weg ausgesetzt.
Starship ist größer als die Freiheitsstatue
Das Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start voneinander trennen: dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der ebenfalls Starship genannten oberen Stufe, die rund 50 Meter misst.
Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach ihrer Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken. SpaceX verfolgt darüber hinaus das Ziel, eines Tages den Mars zu erreichen.
Erstmals wurde das Raketensystem im April 2023 getestet. Damals explodierte es allerdings nach wenigen Minuten vollständig. Die weiteren Testflüge verliefen unterschiedlich erfolgreich.
Die SpaceX-Aktie legte nachbörslich an der NASDAQ um 1,44 Prozent auf 141,96 US-Dollar zu.
STARBASE (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SpaceX
|
12.11.26
|Gold und Bitcoin als Doppel-Schutz: Kreditgeber plant eine neue Kreditstrategie (finanzen.at)
|
12.11.26
|Aktien von Tesla und SpaceX in Grün: Gespräche über Fusion nehmen offenbar Fahrt auf (finanzen.at)
|
12.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
12.11.26
|SpaceX-Aktie dennoch in Grün: EU-Kommission kritisiert Starshield-Störungen in Ukraine (dpa-AFX)
|
12.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.11.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
12.11.26
|US-Unterhändler treffen Kremlchef Putin in Moskau (dpa-AFX)
|
11.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
Analysen zu SpaceX
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|09.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|127,58
|0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt
Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben. Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch.