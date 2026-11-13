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Meilenstein voraus 13.11.2026 07:18:00

SpaceX-Aktie höher: Riesenrakete soll nach Erdumrundung zum Startturm zurückkehren

SpaceX-Aktie höher: Riesenrakete soll nach Erdumrundung zum Startturm zurückkehren

SpaceX steht vor einem weiteren wichtigen Meilenstein bei der Entwicklung seines größten Raketensystems. Der nächste Testflug könnte einen entscheidenden Schritt für die Wiederverwendbarkeit der Rakete bringen.

Bei einem weiteren Testflug der Riesenrakete Starship des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk sollen erstmals beide Raketenstufen von Greifarmen wieder aufgefangen werden. Der Testflug ist für die Nacht zum Samstag deutscher Zeit (ab 23.45 Uhr MEZ) angesetzt, könnte sich aber aus unterschiedlichen Gründen noch verschieben – auch kurzfristig.

Dutzende Schaulustige kamen bereits vor dem Start zum Weltraumbahnhof Starbase im Südosten des US-Bundesstaates Texas an der Grenze zu Mexiko, um die Riesenrakete aus der Nähe zu sehen.

SpaceX will erstmals beide Raketenstufen auffangen

Für den Testflug ist geplant, dass nach dem Start und kurz nach der Trennung der beiden Raketenstufen zunächst der Booster namens Super Heavy am Startturm mit Greifarmen wieder aufgefangen wird. Das war bereits bei drei vorherigen Tests gelungen. Das Starship soll anschließend ins All fliegen und die Erde innerhalb von etwa 24 Stunden rund 14 Mal umrunden, bevor es ebenfalls zum Startturm zurückkehren und mit Greifarmen aufgefangen werden soll.

Bislang hat SpaceX noch nicht versucht, das komplette Starship auf diese Weise wieder aufzufangen. Beide Raketenteile zurückzugewinnen und wiederverwenden zu können, wäre ein großer Fortschritt für die Raumfahrtindustrie.

Zuletzt hatte es im September einen Testflug des Starship gegeben. Dabei erreichte das größte jemals gebaute Raketensystem erstmals eine Umlaufbahn um die Erde und stürzte rund drei Stunden später kontrolliert in einem Flammenball in den Pazifik. Die untere Raketenstufe war bereits zuvor kontrolliert ins Meer nahe dem Startplatz gestürzt. Im Rahmen der Mission wurden erstmals auch Starlink-Satelliten auf diesem Weg ausgesetzt.

Starship ist größer als die Freiheitsstatue

Das Raketensystem ist größer als die Freiheitsstatue in New York. Es besteht aus zwei Teilen, die sich nach dem Start voneinander trennen: dem etwa 70 Meter langen Booster Super Heavy und der ebenfalls Starship genannten oberen Stufe, die rund 50 Meter misst.

Beide Teile sind so konzipiert, dass sie nach ihrer Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will mit dem Starship Astronauten zum Mond schicken. SpaceX verfolgt darüber hinaus das Ziel, eines Tages den Mars zu erreichen.

Erstmals wurde das Raketensystem im April 2023 getestet. Damals explodierte es allerdings nach wenigen Minuten vollständig. Die weiteren Testflüge verliefen unterschiedlich erfolgreich.

Die SpaceX-Aktie legte nachbörslich an der NASDAQ um 1,44 Prozent auf 141,96 US-Dollar zu.

STARBASE (dpa-AFX)

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Bildquelle: Thrive Studios ID / Shutterstock.com

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