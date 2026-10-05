SpaceX Aktie

SpaceX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Trumps Begriff als Vorbild 05.10.2026 08:33:23

SpaceX-Aktie im Blick: Musks KI-Sparte bekommt erneut einen neuen Namen

SpaceX-Aktie im Blick: Musks KI-Sparte bekommt erneut einen neuen Namen

Elon Musk will die KI-Einheit SpaceXAI in SpaceXSI umbenennen und damit künftig den Begriff "Super Intelligence" verwenden.

  • Musk begründet den Schritt knapp, der politische Kontext ist größer
  • Kommt eine rechtliche Umfirmierung oder nur neues Branding?
  • Wie oft wurde die KI-Sparte seit der Übernahme schon umbenannt?

Elon Musk will die KI-Einheit SpaceXAI des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX in SpaceXSI umbenennen. Der Zeitpunkt folgt auf eine Executive Order von Präsident Donald Trump, die "Super Intelligence" statt "Artificial Intelligence" als Begriff etablieren soll.

Musks knappe Begründung

Musk kündigte den Schritt am Sonntag per X-Antwort an. Auf die Frage eines Nutzers, ob aus SpaceXAI nun SpaceXSI werde, schrieb er: "Ja, wir werden diese Änderung vornehmen." In der Nacht davor hatte er "Kein KI mehr", "SI" und "Es ist besser" gepostet, dazu den Satz "SpaceX ist ein Unternehmen für Superintelligenz".

Damit betrifft die Umbenennung nach Darstellung von Reuters die KI-Einheit, nicht ausdrücklich den Gesamtkonzern.

Der Auslöser im Weißen Haus

Als Hintergrund gilt die Executive Order 14434 "Inaugurating the Era of Super Intelligence", die Trump 29. September unterzeichnete. Die Exekutive solle danach "Super Intelligence" und "SI" verwenden, weil die Systeme nach Darstellung der Order weit mehr als menschliche Intelligenz nachahmten oder automatisierten. Bereits erlassene Regulierungen und Verträge müssen nicht geändert werden.

Musk war am selben Tag beim Treffen Trumps mit KI-Chefs im Weißen Haus. Laut Forbes verbesserte er sich gegenüber Reportern mitten im Satz von "A.I." zu "S.I.". NVIDIA-Chef Jensen Huang sprach von "Fabriken für Superintelligenz", während OpenAI-Chef Sam Altman laut Teslarati bei "AI" bleibt. Senator Mark Warner erklärte, die Umbenennung ändere nichts an den realen Risiken fortgeschrittener KI-Systeme.

Dritter Name seit der Übernahme

SpaceXSI wäre nach Zählung der dritte Name der KI-Sparte seit dem 2. Februar diesen Jahres. SpaceX übernahm xAI an diesem Tag, im Juli folgte SpaceXAI mit neuem Logo. Teslarati verweist zudem auf Musks beratende Rolle im Pentagon und deutet den Schritt als Angleichung an die Sprache der Regierung.

Analystenkonsens für SpaceX weiter positiv

Unter den Analysten steht der Konsens gemäß TipRanks-Daten auf Strong Buy, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 234 US-Dollar und hat damit zum Schlusskurs vom Freitag noch rund 48 Prozent Luft nach oben – obwohl die Aktie an diesem Tag satte 7,4 Prozent an Wert gewonnen hat. Nachbörslich zeigte sich dann aber wenig Bewegung, an der NASDAQ gewann der Anteilsschein von SpaceX überschaubare 0,10 Prozent auf 159,12 US-Dollar.

Was Anleger jetzt wissen müssen

Für die SpaceX-Aktie dürfte die Namensänderung allein kaum fundamentale Auswirkungen haben. Sie verändert weder automatisch die Geschäftsaussichten noch die Bewertung des Konzerns. Für Anleger ist vielmehr entscheidend, ob Musk mit der engeren Verzahnung von Raumfahrt und KI tatsächlich neue Umsatz- und Wachstumsperspektiven erschließt. Die angekündigte Umbenennung ist deshalb eher ein Signal für die strategische Ausrichtung als ein konkreter Auslöser für eine Neubewertung der Aktie.

Offen ist nun, wann die Umbenennung tatsächlich umgesetzt wird und ob sie auch Produkte wie Grok oder das X-Konto der Einheit erfasst. Zum Zeitpunkt der Ankündigung war das SpaceXAI-Konto auf X noch nicht geändert. Ebenso bleibt abzuwarten, ob weitere Unternehmen den von der US-Regierung propagierten Begriff "Super Intelligence" übernehmen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SpaceX-Aktie unter Druck? China verschärft den Wettbewerb in der Raumfahrt

Bildquelle: Thrive Studios ID / Shutterstock.com

Nachrichten zu SpaceX

mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

mehr Analysen
30.09.26 SpaceX Buy UBS AG
30.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
29.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SpaceX 143,22 1,39% SpaceX

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün erwartet -- DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt dürfte zum Wochenbeginn etwas zulegen. Der DAX wird mit einer stabilen Eröffnung erwartet. An den Börsen in Asien geht es am Montag mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen