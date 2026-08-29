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OpenAI kappt Cursor-Vertrag 29.08.2026 13:35:00

SpaceX-Aktie im Fokus: Cursor-Partnerschaft von OpenAI vor dem Aus nach Musk-Übernahme

SpaceX-Aktie im Fokus: Cursor-Partnerschaft von OpenAI vor dem Aus nach Musk-Übernahme

OpenAI zieht die Reißleine bei Cursor und begründet den Schritt mit früheren Vertragsverstößen aus dem Musk-Umfeld.

  • Vertragsende trifft frisch übernommenes Cursor mitten im Umbau zu SpaceXAI
  • OpenAI verweist auf Vorgeschichte mit X und xAI als Warnsignal
  • Rivalität zwischen Sam Altman und Elon Musk erreicht neues Kapitel

OpenAI will die Zusammenarbeit mit dem KI-Coding-Tool Cursor beenden, nachdem SpaceX das dahinterstehende Unternehmen Anysphere übernommen hat. Als Grund nennt OpenAI Zweifel an der vertragsgemäßen Nutzung seiner Modelle, gestützt auf frühere Vorfälle bei anderen Musk-Firmen. Für SpaceX bedeutet das einen Rückschlag beim Aufbau der neuen KI-Sparte SpaceXAI.

OpenAI will Vertrag mit Cursor beenden

OpenAI teilte SpaceX am Freitag mit, den Vertrag zur Bereitstellung seiner Modelle für Cursor auslaufen lassen zu wollen, mit Abschalttermin 12. November 2026. Als Begründung führte das Unternehmen an, es könne sich nicht sicher sein, dass SpaceX die Technologie im Rahmen der Nutzungsbedingungen einsetze. OpenAI verwies dabei auf X, früher Twitter und inzwischen Teil von SpaceX, das nach der Übernahme durch Elon Musk gegen die Vertragsbedingungen mit OpenAI verstoßen habe. Zudem habe Musk unter Eid eingeräumt, dass auch xAI, ebenfalls inzwischen Teil von SpaceX, OpenAIs Nutzungsbedingungen verletzt habe.

OpenAI erklärte, der bestehende Individualvertrag mit Cursor räume nach einem Kontrollwechsel nur ein begrenztes Zeitfenster zur Kündigung ein, zudem verwies das Unternehmen auf eine neue Verantwortung im Zusammenhang mit dem kommenden Modell Astra. Zugleich betonte OpenAI, seit knapp vier Jahren mit Cursor zusammenzuarbeiten und großen Respekt vor Team und Produkt zu haben, man wolle betroffene Entwickler beim Übergang unterstützen. Reuters ordnete den Schritt als weitere Eskalation der Rivalität zwischen OpenAI-Chef Sam Altman und Musk ein, wie es hieß.

Bedeutung für SpaceX und die Sparte SpaceXAI

SpaceX hatte im Juni 2026 eine Vereinbarung zum Kauf von Anysphere, dem Unternehmen hinter Cursor, für 60 Milliarden US-Dollar in einem reinen Aktiendeal angekündigt und die Übernahme am 14. August 2026 abgeschlossen. Laut einem SEC-Formular 8-K wurden dabei rund 391 Millionen SpaceX-Class-A-Aktien ausgegeben, was Beobachter als eine der größten Startup-Übernahmen einordneten. Cursor firmiert seither als hundertprozentige Tochtergesellschaft unter der neu gegründeten Sparte SpaceXAI, die Integration verschafft dem Cursor-Team Zugang zum Colossus-Supercomputer von SpaceX, zudem läuft bereits eine Beta-Version von Grok Bot.

Cursor-Mitgründer Michael Truell, inzwischen Manager bei SpaceX, erklärte auf X, man stehe mit dem OpenAI-Team in Kontakt, um das Problem zu lösen. Cursor bietet unter seinen First-Party-Modellen Grok-Modelle von SpaceXAI an und ermöglicht Nutzern zugleich Zugriff auf Frontier-Modelle von OpenAI, Anthropic und Google.

Musk gegen Altman: alte Rechnung, neues Kapitel

Der Konflikt hat Vorgeschichte: Musk, der OpenAI 2015 mitgegründet hatte, wurde später zu einem der prominentesten Kritiker des Unternehmens, seine KI-Firma xAI steht im Wettbewerb zu OpenAI. Ein Gerichtsverfahren, in dem Musk OpenAI auf 150 Milliarden US-Dollar verklagt hatte, endete laut Reuters mit einem Urteil gegen Musk, da die Klage zu spät eingereicht worden sei. Die Cursor-Kündigung reiht sich damit in eine Serie öffentlich ausgetragener Streitpunkte zwischen den beiden Unternehmerlagern ein.

Für die Aktie bleibt der Vorgang zunächst ein Nebenschauplatz neben dem operativen Geschäft, verdeutlicht aber, wie eng KI-Kooperationen und persönliche Rivalitäten im Sektor inzwischen verflochten sind.

Ob SpaceX bis zum Abschalttermin im November 2026 eine technische Alternative für die betroffenen Cursor-Nutzer bereitstellt, ist bislang offen.

Julia Walter, Redaktion finanzen.at

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