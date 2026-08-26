SpaceX Aktie

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WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

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Größte Startanlage 26.08.2026 07:32:00

SpaceX-Aktie im Fokus: Neuer Weltraumbahnhof für 100 Milliarden US-Dollar geplant

SpaceX-Aktie im Fokus: Neuer Weltraumbahnhof für 100 Milliarden US-Dollar geplant

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk will im US-Bundesstaat Louisiana einen riesigen neuen Weltraumbahnhof bauen.

Das Unternehmen werde rund 100 Milliarden US-Dollar in den Standort im Vermilion Parish an der Golfküste investieren, teilten SpaceX und die Wirtschaftsförderung des US-Bundesstaates mit. Es soll die größte Startanlage des Unternehmens und "der Welt" werden, hieß es von dem Bundesstaat.

Der Standort soll demnach fünf Startkomplexe umfassen, von denen jeder über zwei Startrampen verfügt. SpaceX schrieb, der Weltraumbahnhof werde das Ziel von "Tausenden Flügen" pro Jahr unterstützen und die kommerzielle Raumfahrt vorantreiben. Der Bau soll demnach 2027 beginnen, erste Starship-Raketen könnten 2029 von dort starten. Die Riesen-Rakete Starship absolviert aktuell noch Testflüge. SpaceX betreibt bereits seinen zentralen Starship-Standort im US-Bundesstaat Texas.

SpaceX verfolgt eigenen Angaben zufolge langfristig das Ziel, mit vollständig wiederverwendbaren Raketen regelmäßige Flüge zum Mond und zum Mars zu ermöglichen und eine dauerhafte menschliche Präsenz auf anderen Himmelskörpern aufzubauen.

/apo/DP/he

PECAN ISLAND (dpa-AFX)

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