SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
|Weltgrößter Staatsfonds
|
17.08.2026 16:01:00
SpaceX-Aktie im Fokus: Norwegens Staatsfonds mit Milliarden-Beteiligung
- Norwegens Ölfonds taucht mit einer neuen Position im Beteiligungsverzeichnis auf
- Aktualisiertes SEC-Filing dokumentiert Musks Einfluss auf SpaceX genauer
- SpaceX-Geschäftsentwicklung im Blick
Norwegens Staatsfonds Government Pension Fund Global hat in seinem aktualisierten Beteiligungsverzeichnis erstmals eine Position an SpaceX offengelegt. Der vom weltgrößten Staatsfonds verwaltete Anteil war zum 30. Juni 2026 rund 1,22 Milliarden US-Dollar wert. Die Offenlegung fällt in eine Phase, in der SpaceX nach dem Börsengang im Sommer 2026 verstärkt im Fokus institutioneller Investoren steht.
Staatsfonds meldet SpaceX-Position
Der von Norges Bank Investment Management (NBIM) verwaltete Fonds hält laut einer SEC-Meldung rund 7,3 Millionen Class-A-Aktien von SpaceX, was einem Anteil von 0,05 Prozent entspricht. Die Position wurde am 12. August zusammen mit dem regulären Halbjahresbericht und der zweimal jährlich aktualisierten Beteiligungsliste des Fonds veröffentlicht, die laut Fondsangabe erstmals eine SpaceX-Position auswies. NBIM verwaltet den norwegischen Ölfonds im Auftrag des Finanzministeriums und investiert das Vermögen ausschließlich außerhalb Norwegens, um Öl- und Gaseinnahmen langfristig für den Staat zu sichern.
Der Fonds erzielte im ersten Halbjahr 2026 eine Rendite von 9,4 Prozent, was einer Rekord-Kronenrendite von 1.753 Milliarden Kronen für ein Halbjahr entspricht. Damit lag die Rendite 0,22 Prozentpunkte über der Rendite des Referenzindex. Der Fondswert stieg im Halbjahresverlauf um 1.416 Milliarden Kronen auf 22.683 Milliarden Kronen. Aktienanlagen machten zum Stichtag 72,1 Prozent des Portfolios aus, Anleihen 25,8 Prozent. Nicht börsennotierte Immobilien und Infrastrukturanlagen entfielen auf die restlichen Anteile.
Musks Stimmrechtsanteil an SpaceX-Aktie dokumentiert
Nur einen Tag nach der Veröffentlichung des NBIM-Halbjahresberichts reichte Elon Musk am 13. August eine Schedule-13G-Meldung bei der SEC ein, die eine wirtschaftliche Beteiligung von 48,4 Prozent an SpaceX auf Class-A-Basis umgerechnet ausweist, entsprechend 6.418.547.515 Aktien zum Stichtag 30. Juni 2026. Die Beteiligung setzt sich aus Class-A- und Class-B-Aktien in Trusts, noch vestenden Class-B-Aktien sowie Class-B-Optionen zusammen. Musk verfügt laut dem Filing über das alleinige Stimm- und Verfügungsrecht über sämtliche dieser Aktien und hält seit dem Börsengang mehr als 82 Prozent der Stimmrechte an SpaceX.
Das 2002 gegründete Unternehmen SpaceX hatte seinen Börsengang an der NASDAQ am 12. Juni unter dem Ticker SPCX vollzogen, mit der Ausgabe von 638.888.888 Aktien und einem Nettoerlös von rund 85,7 Milliarden US-Dollar. Wenige Wochen später, am 26. Juni 2026, begab das Unternehmen zudem eine erstmalige Anleihe im Volumen von 25 Milliarden US-Dollar in fünf Tranchen mit Laufzeiten bis 2056.
Geschäftsentwicklung im Blick
SpaceX bündelt sein Geschäft in den Segmenten Space, Connectivity und AI und meldete für das zweite Quartal 2026 einen Umsatz von 7,8 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 4,1 Milliarden US-Dollar. Der Nettoverlust verringerte sich auf 541 Millionen US-Dollar nach 1,0 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal, während das bereinigte EBITDA um 191 Prozent auf 3,5 Milliarden US-Dollar zulegte. Zum Quartalsende zählte das Unternehmen 12,0 Millionen Starlink-Abonnenten und absolvierte 78 Starts im ersten Halbjahr 2026. Zudem wurde eine Vereinbarung zur Übernahme von Cursor für 60 Milliarden US-Dollar unterzeichnet.
Ob die Offenlegung der NBIM-Position weitere institutionelle Investoren zu ähnlichen Meldungen veranlasst, zeigt sich mit der nächsten turnusmäßigen Aktualisierung der Beteiligungslisten. Die im Zuge des Börsengangs neu geschaffene Aktionärsstruktur von SpaceX wird in den kommenden Quartalsberichten sichtbar.
Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
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