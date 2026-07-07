SpaceX-Aktie im Rampenlicht: Aufstieg in den NASDAQ 100 besiegelt

Die Aktie des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX ist ab dem heutigen Dienstag im NASDAQ 100 notiert. Das hatte die Nasdaq am 26. Juni in New York mitgeteilt.

• SpaceX nach IPO in den NASDAQ-100 aufgenommen• Bewertung durch Raumfahrt- und KI-Fantasie getrieben• xAI-Integration erweitert technologisches Geschäftsmodell

SpaceX hatte Mitte Juni einen fulminanten Börsenstart hingelegt und wurde dank einer extra für das Unternehmen eingeführten Regel bereits 15 Handelstage nach der Erstnotiz in den Auswahlindex für Technologiewerte aufgenommen. SpaceX ist von dem umstrittenen Tesla-Chef Elon Musk gegründet worden und wird von diesem kontrolliert.

Der größte Börsengang aller Zeiten mit Einnahmen von 75 Milliarden US-Dollar hatte Musk zum ersten Billionär der Geschichte gemacht. Die anfängliche dreitägige Rally hatte SpaceX in der Spitze einen Aktienkurs von bis zu fast 226 Dollar und einen Börsenwert von knapp drei Billionen Dollar beschert. Damit hatte es die Firma in der Rangfolge der weltweit wertvollsten Unternehmen zeitweise bis auf Platz vier geschafft.

Zuletzt gab der Kurs wieder deutlich nach, lag aber mit gut 160 Dollar noch über dem Emissionspreis von 135 Dollar. Der Börsenwert liegt damit aktuell bei etwas mehr als zwei Billionen Dollar. Damit ist das Unternehmen derzeit das sechstwertvollste Unternehmen der Vereinigten Staaten.

Da SpaceX über die extra für das Unternehmen geschaffene "Fast Entry"-Regel in den Index aufgenommen wurde, gibt es keinen direkten Absteiger. Anders als die NASDAQ hat etwa der Index-Anbieter S&P seine Regeln nicht geändert, sodass SpaceX frühestens in einem Jahr in den S&P 500 aufgenommen wird.

Auf eine Aufnahme in den Dow Jones Industrial Average wird SpaceX wohl noch länger warten müssen. Bei dem zweitältesten Aktienindex, der immer noch zu den bekanntesten und wichtigsten Aktienindizes weltweit zählt, sind für eine Aufnahme neben der Größe auch qualitative Aspekte - wie zum Beispiel der Ruf des Unternehmens - entscheidend.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds , die Indizes real nachbilden. Diese müssen ihre Portfolios entsprechend umschichten und neu gewichten, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

Goldman Sachs startet SpaceX-Coverage

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 205 US-Dollar mit "Buy" aufgenommen. Analyst Eric Sheridan sieht die Chancen für den Satelliten- und KI-Konzern von Elon Musk aktuell etwa doppelt so hoch wie die Risiken, wie er am Dienstag schrieb. Jeder einzelne vom Konzern adressierte Markt - Weltraum, Kommunikation und KI - habe die Aussicht, auf Sicht von fünf Jahren und mehr mehrere Billionen US-Dollar groß zu werden.

Die Fusion zu SpaceXAI: Wie Elon Musk Raketenbau, Supercomputing und orbitale KI unter einem Dach vereint

SpaceX nach IPO in den Nasdaq-100 aufgenommen Bewertung durch Raumfahrt- und KI-Fantasie getrieben xAI-Integration erweitert technologisches GeschäftsmodellIm Mai 2026 vollzog SpaceX den offiziellen Wandel zu einem integrierten Technologiekonzern, als Elon Musk das Ende von xAI als eigenständiges Unternehmen verkündete. Unter der neuen Dachmarke "SpaceXAI" werden die KI-Aktivitäten nun vollständig als Kernfunktion von SpaceX weitergeführt, was durch ein neues Logo unterstrichen wird. Damit schloss sich eine Entwicklung, die am 2. Februar 2026 mit der Fusion von SpaceX und dem KI-Unternehmen xAI begonnen hatte.

Das Ziel der Fusion liegt im Aufbau orbitaler Rechenzentren. Um den energetischen Beschränkungen der KI-Entwicklung auf der Erde zu begegnen, beantragte SpaceX bei der US-Behörde FCC den Start von bis zu einer Million Satelliten, die im Low Earth Orbit als KI-Rechenknoten fungieren sollen. xAI bringt dabei KI-Software inklusive Grok, die Plattform X und die Infrastruktur des "Colossus"-Supercomputers ein, während SpaceX über Raketentechnologie, das Starlink-Netzwerk und die notwendige Infrastruktur verfügt.

Am Dienstag verliert das Papier an der NASDAQ vorbörslich zeitweise 2,20 Prozent auf 156,89 US-Dollar.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX