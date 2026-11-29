SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
|Brisanter Bericht
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29.11.2026 15:03:38
SpaceX-Aktie im Visier: Iran nutzt offenbar Musks Satellitennetz für Drohnenangriffe
Teheran habe Starlink unter anderem eingesetzt, um die Kontrolle über seine Streitkräfte zu gewährleisten und Einsätze von Einweg-Angriffsdrohnen zu überwachen, hieß es unter Berufung auf einen als vertraulich eingestuften Bericht, der Verteidigungsminister Pete Hegseth im Sommer vorgelegt worden sei. Die US-Streitkräfte hätten sich darauf konzentriert, "traditionelle Kommunikationssysteme" lahmzulegen. Der Iran sei stattdessen auf Starlink ausgewichen.
Eine Pentagon-Sprecherin sagte der "Washington Post", ein solcher Bericht sei nicht bekannt. Musk und dessen Raumfahrtunternehmen SpaceX äußerten sich auf mehrfache Anfragen der Zeitung nicht zu der Recherche.
Unbefugte Nutzung auch durch US-Streitkräfte
Israel und die USA hatten Ende Februar ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Kurz darauf erfuhr Musk nach Angaben der Zeitung zudem, dass das US-Militär Einwegdrohnen über Starshield, die militärische Variante von Starlink, gesteuert habe. Dabei sei allerdings ein günstigerer Tarif genutzt worden, der eigentlich nur für Bodenoperationen vorgesehen sei.
Starlink ist im Iran offiziell verboten. Angesichts von Internet-Blockaden machte SpaceX ihren Satelliten-Dienst für das Land zu Jahresbeginn aber kostenlos. Um Starlink zu nutzen, braucht man spezielle Antennen und Empfangsgeräte, die direkt mit Satelliten kommunizieren. Schätzungen zufolge könnten sich zehntausende der Terminals im Iran befinden.
Starlink wird auch in der Ukraine eingesetzt
Starlink-Systeme werden auch im Ukraine-Krieg eingesetzt. Sie waren für die ukrainischen Streitkräfte besonders zu Beginn des Krieges im Februar 2022 wichtig, nachdem die russischen Angreifer herkömmliche Telekommunikations-Infrastruktur zerstört hatten. In den vergangenen Wochen beklagte die Ukraine wiederholt Drosselungen des Satellitennetzwerks. Während der genaue Hintergrund unklar ist, gelten die Beschränkungen als Mittel der USA, Druck auf die Ukraine für mögliche Zugeständnisse auszuüben.
/alz/DP/zb
WASHINGTON (dpa-AFX)
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