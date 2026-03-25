Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|IPO
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25.03.2026 20:21:00
SpaceX-Aktie: Raketenfirma peilt Milliarden-Erlös an
SpaceX spielt mit seinen Raketen eine Schlüsselrolle für das amerikanische Raumfahrtprogramm. Das Unternehmen betreibt zudem den Satelliten-Internetdienst Starlink - und Musk brachte in SpaceX zuletzt auch seine KI-Firma xAI samt der Online-Plattform X ein.
Der neue Konzern wurde dabei laut Medienberichten insgesamt mit 1,25 Billionen Dollar bewertet. Bloomberg zufolge könnte SpaceX beim Börsengang eine Bewertung von mehr als 1,75 Billionen Dollar anstreben. Demnach würde zunächst nur ein kleinerer Teil der Aktien an die Börse gebracht.
SpaceX bekommt zugleich Konkurrenz von der Weltraumfirma Blue Origin des Amazon-Gründers Jeff Bezos. Musk kündigte für die Zukunft an, Rechenzentren für Künstliche Intelligenz in der Umlaufbahn aufbauen zu wollen.
AUSTIN (dpa-AFX)
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