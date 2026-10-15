SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
|Drosselung aufgehoben
|
15.10.2026 15:37:00
SpaceX-Aktie schwächer: Satelliteninternet in der Ukraine wieder ohne Drosselung
Die ukrainische Armee setzt bei ihrem Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg die militärische Version des Satelliteninternets von Starlink ein. Dieses nutzt sie auch für die Steuerung von weitreichenden Drohnen. Am Mittwoch gab es Berichte über Geschwindigkeitsbeschränkungen bei der Nutzung von 160 Kilometern pro Stunde und weniger, die später von Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigt wurden. Dies soll zum Scheitern von ukrainischen Drohneneinsätzen geführt haben.
Starlink gehört zum Konzern SpaceX des US-Technik-Unternehmers Elon Musk. Dieser sagte dazu, das US-Militär und US-Präsident Donald Trump hätten über die Begrenzung des militärischen Starlink-Ablegers Starshield zu entscheiden. Starlink hingegen werde als kommerzieller Dienst nur für zivile und für Verteidigungszwecke, aber nicht für militärische Offensiven genutzt.
Die an der NASDAQ gelistete SpaceX-Aktie verliert zeitweise 5,82 Prozent auf 143,31 US-Dollar.
/ast/DP/mis
KIEW (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu SpaceX
Analysen zu SpaceX
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|30.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|30.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|30.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|SpaceX
|129,42
|-2,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.