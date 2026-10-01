SpaceX Aktie

SpaceX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Crew Dragon 01.10.2026 21:28:03

SpaceX-Aktie schwächer: Vier Astronauten auf dem Weg zur ISS

SpaceX-Aktie schwächer: Vier Astronauten auf dem Weg zur ISS

Vier Astronauten sind mit einem "Crew Dragon" des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk zur Internationalen Raumstation ISS aufgebrochen.

Die Nasa-Astronauten Jessica Watkins und Luke Delaney, der kanadische Astronaut Joshua Kutryk und der russische Kosmonaut Sergej Teterjatnikow - die sogenannte "Crew 13" - brachen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida auf, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten.

Rund acht Stunden nach dem Start wurden die vier Raumfahrer an der ISS erwartet - das wäre nach Angaben der Nasa so schnell wie nie zuvor. Für Delaney, Kutryk und Teterjatnikow ist es der erste All-Ausflug, für Watkins der zweite. Die "Crew 13" soll rund sechs Monate bleiben. An Bord der Raumstation soll sie die "Crew 12" ablösen. Die Nasa-Astronautin Jessica Meir, ihre Kollegen Jack Hathaway, der Kosmonaut Andrej Fedjajew und die Französin Sophie Adenot sind seit Februar im All. Ihre Rückkehr ist frühestens für kommende Woche geplant.

Die an der NASDAQ gelistete SpaceX-Aktie verliert zeitweise 0,77 Prozent auf 149,70 Dollar.

/cah/DP/jha

CAPE CANAVERAL (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SpaceX-Aktie klettert: Erfolgreicher Orbitalflug trotz Triebwerksausfall
Tesla-Aktie: Angepasste Regeln eröffnen Perspektive auf Fusion mit SpaceX
SpaceX-Aktie unter Druck? China verschärft den Wettbewerb in der Raumfahrt

Bildquelle: SpaceX,Wirestock Creators / Shutterstock.com,JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu SpaceX

mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

mehr Analysen
30.09.26 SpaceX Buy UBS AG
30.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
29.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SpaceX 132,74 0,77% SpaceX

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:18 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
07:18 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
07:18 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.10.26 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zum Wochenschluss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen