SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
|Crew Dragon
|
01.10.2026 21:28:03
SpaceX-Aktie schwächer: Vier Astronauten auf dem Weg zur ISS
Die Nasa-Astronauten Jessica Watkins und Luke Delaney, der kanadische Astronaut Joshua Kutryk und der russische Kosmonaut Sergej Teterjatnikow - die sogenannte "Crew 13" - brachen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida auf, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde Nasa zeigten.
Rund acht Stunden nach dem Start wurden die vier Raumfahrer an der ISS erwartet - das wäre nach Angaben der Nasa so schnell wie nie zuvor. Für Delaney, Kutryk und Teterjatnikow ist es der erste All-Ausflug, für Watkins der zweite. Die "Crew 13" soll rund sechs Monate bleiben. An Bord der Raumstation soll sie die "Crew 12" ablösen. Die Nasa-Astronautin Jessica Meir, ihre Kollegen Jack Hathaway, der Kosmonaut Andrej Fedjajew und die Französin Sophie Adenot sind seit Februar im All. Ihre Rückkehr ist frühestens für kommende Woche geplant.
Die an der NASDAQ gelistete SpaceX-Aktie verliert zeitweise 0,77 Prozent auf 149,70 Dollar.
/cah/DP/jha
CAPE CANAVERAL (dpa-AFX)
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