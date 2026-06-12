SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
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12.06.2026 17:58:38
SpaceX-Aktie startet mit elf Prozent Kursplus auf 150 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Elon Musks Weltraumfirma SpaceX ist am Freitag bei ihrem Rekord-Börsengang mit einem Plus von gut elf Prozent in den Handel gestartet. Der erste Kurs wurde bei 150 Dollar festgestellt - nach einem Ausgabepreis von 135 Dollar./so/DP/men
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