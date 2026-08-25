SpaceX Aktie

SpaceX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Offenlegung 25.08.2026 09:15:00

SpaceX-Aktie: Trump kaufte sich kurz nach Börsengang bei Musk-Unternehmen ein

SpaceX-Aktie: Trump kaufte sich kurz nach Börsengang bei Musk-Unternehmen ein

US-Präsident Donald Trump hat wenige Tage nach dem größten Börsengang der US-Geschichte selbst bei SpaceX zugegriffen, wie öffentlich einsehbare Finanzdokumente zeigen.

  • Offenlegung bringt Trumps persönliches Depot mit SpaceX in Verbindung
  • Kauf fiel in eine Phase mit mehr als 1.000 Wertpapiertransaktionen
  • Weißes Haus verweist auf unabhängige Vermögensverwaltung ohne Einfluss

Donald Trump hat laut einer aktuellen Finanzoffenlegung im Juni Aktien von SpaceX gekauft, wenige Tage nach dem Börsengang des Raumfahrtunternehmens. Der Kauf wirft neue Fragen zur finanziellen Nähe des Präsidenten zu Elon Musks Unternehmen auf, das als Militärdienstleister auf Genehmigungen von Bundesbehörden angewiesen ist. Die genaue Investitionssumme bleibt wegen der US-Offenlegungsregeln unklar.

Kauf kurz nach dem Rekord-Börsengang

Der von Trump am 12. August unterzeichnete und am 22. August veröffentlichte Periodic Transaction Report weist einen Aktienkauf bei SpaceX, dem von Elon Musk geführten Raumfahrt-, Satelliten- und zunehmend KI-Unternehmen, im Wert zwischen 15.001 und 50.000 US-Dollar aus. Der Kauf erfolgte demnach am 23. Juni, gut zwei Wochen nach dem ersten Handelsstart der SpaceX-Aktie. Reuters berichtete über das Dokument und ordnete den Kauf als Teil von mehr als 1.000 Wertpapiertransaktionen ein, die der Präsident im Juni laut Offenlegung vorgenommen habe. Die exakte Höhe der Investition lässt sich nicht ermitteln, weil US-Regierungsvertreter den Wert ihrer Vermögenswerte in solchen Offenlegungen nur in Spannen angeben müssen. SpaceX hatte am 12. Juni dieses Jahres mit einer Bewertung von 1,77 Billionen US-Dollar den nach Marktkapitalisierung größten Börsengang der US-Geschichte vollzogen.

Weißes Haus verweist auf unabhängige Verwaltung

Ein Sprecher des Weißen Hauses, Davis Ingle, erklärte gegenüber Reuters, unabhängige Drittinstitute würden das Portfolio des Präsidenten verwalten und dabei anerkannte Indizes wie den Schwab 1000 nachbilden. Weder Trump noch ein Familienmitglied habe demnach irgendeine Möglichkeit, zu bestimmen, zu beeinflussen oder Einfluss darauf zu nehmen, wie das Portfolio investiert werde oder wann Investitionen gekauft oder verkauft würden. Dennoch besteht in dem Aktienkauf eine neue finanzielle Verbindung zwischen dem Präsidenten und dem Rüstungs- und Raumfahrtunternehmen ein, das als Militärdienstleister regelmäßig Genehmigungen von Bundesbehörden benötigt. Zudem habe Trump laut Reuters sein Team erst kürzlich angewiesen, die Zahl der kommerziellen Raumfahrtstarts in den USA drastisch zu erhöhen, einem Markt, in dem SpaceX der dominierende Anbieter sei. Bereits zuvor hatte die Nachrichtagentur berichtet, dass Kelly Loeffler, Leiterin der US-Behörde für Kleinunternehmen (SBA) und Mitglied des Trump-Kabinetts, Millionenbeträge durch den SpaceX-Börsengang verdient habe. So hatte sie zunächst in xAI investiert, das inzwischen mit SpaceX fusioniert ist, und ein weiteres Mal nach ihrer Nominierung zur SBA-Chefin.

Analysteneinschätzungen zur SpaceX-Aktie

Unter den Analysten, die die SpaceX-Aktie beobachten, überwiegt mit 24 von 33 Stimmen ein "Buy"-Votum, sechs raten zu "Hold", drei zu "Sell". Das mittlere Kursziel liegt bei 228,59 US-Dollar, die Spanne der Einzelziele reicht von 75 bis 800 US-Dollar.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Aktien von Maersk und Hapag-Lloyd im Blick: Suezkanal teils wieder befahrbar

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu SpaceX

mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

mehr Analysen
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
20.08.26 SpaceX Verkaufen DZ BANK
17.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 SpaceX Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SpaceX 116,94 1,18% SpaceX

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:39 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
23.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
22.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX stärker -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Handel ist von Vorsicht geprägt. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen