SpaceX-Aktie unter Druck? China verschärft den Wettbewerb in der Raumfahrt

Bislang verkaufen Chinas Raketenbauer fast nur an den eigenen Staat, doch ein Experte der Georgetown University sieht Peking bereits nach Kunden im Ausland greifen.

China holt bei Raketenstarts auf und ist weltweit bereits die Nummer zwei

Pekings Raumfahrtanbieter wollen künftig auch Kunden im Ausland gewinnen

Europas Raketenbauer werben um Kunden, die bei SpaceX leer ausgehen

Der Vorsprung von SpaceX ist noch gewaltig, doch er schrumpft: Chinas Raumfahrtindustrie rückt bei Raketenstarts immer dichter heran und nimmt nun auch Kunden jenseits der eigenen Grenzen ins Visier, was für die SpaceX-Aktie einen neuen Wettbewerbsfaktor ins Spiel bringt.

Wie MarketWatch berichtet, sehen Fachleute das Land inzwischen dicht hinter den USA. "Mit den jüngsten Fortschritten liegt China beim Raketenstart sehr knapp hinter dem Vorsprung der USA und ist weltweit der zweitgrößte Anbieter von Startdienstleistungen", sagte Patrick Besha, außerordentlicher Professor an der Georgetown University, der den Wettbewerb zwischen den USA und China im All untersucht, gegenüber dem Nachrichtenportal.

Wiederverwendbare Raketen: China schließt die wichtigste Lücke

Am deutlichsten zeigt sich das Aufholen bei jener Technik, mit der SpaceX über Jahre die Kosten gedrückt und die Startfrequenz erhöht hat: der Wiederverwendung der ersten Raketenstufe. Im Juli gelang China erstmals die Bergung der Erststufe einer Long March 10B. Wie Reuters berichtete, fing eine Plattform auf See den Booster dabei mit einem Netz auf, in das sich vier Landehaken einklinkten, statt ihn wie bei der Falcon 9 auf Landebeinen aufsetzen zu lassen. Wie MarketWatch berichtet, kam der Meilenstein laut Analysten sechs Monate früher als erwartet, langfristig sehen sie China als "ernsthaften Konkurrenten".

Dass der Fortschritt nicht allein auf staatlichen Programmen ruht, zeigte im August das private Unternehmen LandSpace. Einem weiteren Bericht von Reuters zufolge setzte dessen Rakete Zhuque-3 als erste eines chinesischen Privatanbieters eine orbitale Erststufe auf Landebeinen auf, unter Privatfirmen war das bis dahin nur SpaceX und Blue Origin gelungen. LandSpace will jeden Booster bis zu 20 Mal einsetzen und strebt an der Shanghaier Technologiebörse STAR Market einen Börsengang über rund 7,5 Milliarden Yuan an, umgerechnet etwa 1,1 Milliarden US-Dollar. Den Maßstab setzt allerdings weiter Elon Musks Konzern, der nach Angaben der Nachrichtenagentur allein mit der Falcon 9 rund 150 Mal im Jahr startet.

Guowang gegen Starlink: Hohes Tempo, großer Abstand

Parallel treibt Peking den Aufbau eines eigenen Satelliteninternets voran. Mitte September absolvierte China binnen 48 Stunden vier Starts mit mehreren Anbietern, darunter LandSpace und der Staatskonzern China Aerospace Science and Technology Corp. Eine Long March 12 brachte dabei neun Satelliten für die Megakonstellation Guowang ins All, Chinas Antwort auf Starlink. Nach Angaben von Jack Congram, der Chinas Raumfahrtindustrie als Forscher beobachtet, sind inzwischen mehr als 200 Satelliten der Konstellation aktiv. Der Astronom Jonathan McDowell schätzt die Zahl der arbeitenden Satelliten bei Starlink dagegen auf rund 11.100. Das Tempo in China ist beachtlich, der Abstand zum Marktführer bleibt aber ein Vielfaches.

Exportpläne eröffnen eine neue Front für die SpaceX-Aktie

Direkt konkurrieren SpaceX und Chinas Raketenbauer bislang kaum, denn die beiden großen Staatskonzerne des Landes und die vielen Startups verkaufen vor allem an die eigene Regierung. Das könnte sich ändern, so Besha. "China würde gern an andere Länder verkaufen, entweder um deren Satelliten zu starten oder um ein Komplettpaket aus Satellit, Start und Datenverbindung zu verkaufen", schrieb er gegenüber MarketWatch. Konkurrenz sieht er vor allem bei Diensten wie Starlink außerhalb der USA und Chinas. Ein Auslandsgeschäft brächte die chinesischen Anbieter seiner Einschätzung nach nicht nur SpaceX näher, sondern auch Rocket Lab und anderen Startanbietern aus den USA. Solange Peking vor allem den eigenen Staat beliefert, bleibt der Wettbewerb für Anleger eher theoretisch, ein Exportangebot trüge ihn erstmals auf Drittmärkte.

Europa springt ein, wo SpaceX Kunden abweist

Während China auf den Weltmarkt drängt, öffnet sich zugleich in Europa eine Lücke. SpaceX konzentriert sich auf Starship, eine riesige Rakete, die vor allem für eigene Zwecke genutzt werden soll. MarketWatch zufolge weist der Konzern bereits Kunden ab, die Plätze auf künftigen Mitflügen der Falcon 9 reservieren wollen, Analysten erwarten ein schrittweises Auslaufen der Raketenfamilie Falcon bis Mitte der 2030er Jahre. "SpaceX ist bereits zum Eigenbedarf übergegangen, denn eine ganze Reihe von Kunden kommt zu uns und sagt: 'Oh mein Gott, könnt ihr uns fliegen?'", sagte Giulio Ranzo, Chef des italienischen Raumfahrtkonzerns Avio, in einer Telefonkonferenz zu den Geschäftszahlen.

Die abgewiesenen Kunden nutzten laut Ranzo den International Space Summit in Paris, um europäische Regierungsvertreter zu Aufträgen an heimische Anbieter zu bewegen. Der Boden dafür ist bereitet, denn mehrere europäische Länder investieren kräftig in eigene Raumfahrtkapazitäten, um weniger von SpaceX abhängig zu sein. Großbritannien legte im September eine Raumfahrtstrategie vor, die bis 2030 mit rund 10,4 Milliarden US-Dollar unterlegt ist. ArianeGroup prüft nach Angaben von Chef Christophe Bruneau, mehr Schwerlastraketen einzusetzen, um einen erwarteten Engpass bei Starts abzufedern, und Isar Aerospace aus Deutschland will seine Startkapazität 2028 mehr als verdoppeln.

Ob aus Chinas Aufholjagd tatsächlich ein Wettbewerb auf dem Weltmarkt wird, zeigt sich zuerst an der Wiederverwendung: Bis Ende 2026 will China laut Reuters den geborgenen Booster der Long March 10B erneut fliegen lassen. Für SpaceX selbst ist der nächste belastbare Datenpunkt der erste Flug von Starship in einen Orbit.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

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