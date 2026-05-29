SpaceX Aktie
WKN DE: SPACEX / ISIN: NETSPACEX001
|Erwartungen gesenkt
|
29.05.2026 12:29:00
SpaceX-Aktie vor Börsengang: Tesla-Chef Elon Musk reduziert Bewertung offenbar
Börsengang wohl Mitte Juni avisiert
SpaceX könnte die formale Vermarktung des Börsengangs bereits am 4. Juni starten und die Aktien am 11. Juni bepreisen. Der Zeitplan könne sich jedoch um einige Tage verschieben, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Die Überlegungen liefen noch, und je nach Investorenresonanz könne das Unternehmen sein Bewertungsziel auch wieder anheben, hieß es weiter. SpaceX reagierte nicht auf eine Anfrage von Bloomberg.
SpaceX erzielte 2025 einen Umsatz von 18,7 Milliarden Dollar, gegenüber 14 Milliarden im Vorjahr. Im vergangenen Jahr schrieb das Unternehmen rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar - nach einem Gewinn von 791 Millionen Dollar im Vorjahr. Ein Grund für das Minus waren die hohen Kosten für die Entwicklung der großen Rakete Starship.
Begleitet wird der Börsengang den Angaben zufolge von goldman_sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup und JPMorgan Chase gemeinsam mit weiteren 18 Banken. SpaceX, offiziell Space Exploration Technologies Corp., will sein Börsendebüt an der Nasdaq und der Nasdaq Texas unter dem Kürzel SPCX geben.
/err/stk
AUSTIN (dpa-AFX)
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