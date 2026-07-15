SpaceX-Aktie vor Rally? Gerüchte über eigenes Smartphone - was ist daran?

Die SpaceX-Aktie hält sich nur knapp über ihrem Ausgabepreis, doch ein Bericht über einen angeblichen Smartphone-Prototyp könnte für neue Fantasie sorgen.

Spekulationen über SpaceX-Smartphone sorgen für Fantasie

Berichten zufolge existiert bereits ein Prototyp für ein eigenes Smartphone

Elon Musk zeigte sich bislang wenig begeistert von der Idee eines Handys

Die SpaceX-Aktie legt am Mittwoch an der NASDAQ zeitweise um 0,57 Prozent auf 136,85 US-Dollar zu und bewegt sich damit weiterhin nur knapp über ihrem Ausgabepreis von 135 US-Dollar. Für neue Fantasie sorgt derweil ein Wall Street Journal-Bericht: Demnach arbeitet SpaceX an einem eigenen Smartphone, das dem iPhone Konkurrenz machen könnte. Konkret in Aussicht steht das Gerät jedoch nicht.

Bericht: Prototyp ähnelt einem schlankeren iPhone

Wie The Motley Fool unter Berufung auf das Wall Street Journal berichtet, verfügt SpaceX bereits über einen Prototyp, der schlanker gebaut ist als ein Apple-iPhone. Im Zentrum steht demnach die Interaktion mit künstlicher Intelligenz, die Reichweite des Geräts dürfte aber deutlich darüber hinausgehen. Als technische Basis wird ein Snapdragon-Chipsatz von QUALCOMM genannt. Ein Marktstart steht laut dem Bericht in keiner Weise fest, und ob das Projekt überhaupt bis zur Serienreife kommt, bleibt offen.

Musk winkt ab, schließt ein Handy aber nicht aus

Konzernchef Elon Musk selbst hat sich in der Vergangenheit wenig begeistert von einem eigenen Smartphone gezeigt. Laut dem Bericht sagte er sinngemäß, die Vorstellung, ein Handy zu bauen, "bringt mich fast um", man werde aber eines bauen, falls es nötig werde. Musk gilt zudem als Kritiker der restriktiven App-Store-Politik von Apple, was ein eigenes Gerät aus seiner Sicht attraktiver machen könnte, selbst wenn die Begeisterung dafür überschaubar bleibt.

SpaceX hat andere Baustellen: Raumfahrt, Starlink, KI

The Motley Fool ordnet die Spekulation skeptisch ein: SpaceX habe mit wiederverwendbaren Raketen, dem Satelliteninternet Starlink und geplanten Rechenzentren im Orbit bereits mehrere große Wachstumsfelder gleichzeitig zu stemmen. Ein zusätzliches Smartphone-Projekt würde nach dieser Einschätzung eher zusätzliches Risiko schaffen als naheliegenden Mehrwert. Das Unternehmen schreibt laut dem Bericht bereits seit Jahren Milliardenverluste, was gegen eine Verzettelung in ein weiteres kapitalintensives Feld spreche.

Bislang bleibt es bei Spekulation: Eine offizielle Bestätigung von SpaceX oder QUALCOMM zu dem Projekt gibt es nicht. Anleger dürften vor allem beobachten, ob sich der Kurs oberhalb der Marke von 135 US-Dollar halten kann, bevor weitere Fantasie rund um neue Geschäftsfelder in die Aktie einzieht.

Bettina Schneider, Martina Köhler, Redaktion finanzen.at

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