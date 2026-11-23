SpaceX Aktie
WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031
|Experteneinschätzung
|
23.11.2026 10:05:00
SpaceX-Aktie zieht an: Erstbewertung durch Jefferies - neuer Schub für den Raumfahrt- und KI-Riesen?
Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 210 US-Dollar mit "Buy" aufgenommen. "Es ist ja bloß Raketenwissenschaft", betitelte Sheila Kahyaoglu am Samstag ironisch ihre Kaufempfehlung für den Weltraum- und KI-Konzern. Das Raumfahrt-Startgeschäft sei zum zentralen Wettbewerbsvorteil geworden, der heute Konnektivität und in Zukunft orbitale Superintelligenz ermögliche. SpaceX sei führend im Wettlauf um Rechenleistung - mit dem längsten Wachstumspfad bis in den Orbit.
Das Analystenlob kommt an der Börse scheinbar gut an: Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnt das Papier zeitweise 3,76 Prozent auf 132,59 US-Dollar.
/ag/gl
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
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