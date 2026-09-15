SpaceX Aktie

SpaceX für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A42D4F / ISIN: US84615Q1031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analyst sieht 3 Billionen 15.09.2026 10:40:09

SpaceX-Aktie zieht an: Ist eine Bewertung von 3 Billionen US-Dollar drin?

SpaceX-Aktie zieht an: Ist eine Bewertung von 3 Billionen US-Dollar drin?

Ein Wall Street-Analyst bringt eine beachtliche Bewertungsmarke ins Spiel, während vergangene Woche Millionen weitere SpaceX-Aktien handelbar wurden.

  • Pivotal Research startet SpaceX-Coverage mit klarer Kaufempfehlung
  • Analysten sehen enorme Bewertungsspannbreite zwischen Bär- und Bullenfall
  • Auslaufende Lock-up-Fristen bringen frische Aktien auf den Markt

SpaceX rückt nach einer Ersteinstufung durch Pivotal Research erneut in den Fokus der Anleger. Analyst Jeffrey Wlodarczak siedelt sein Kursziel bei 220 US-Dollar für Jahresende 2027 an und halte laut Barron's im Erfolgsfall eine Marktbewertung von 3 Billionen US-Dollar für erreichbar. Heute legt die Aktie vorbörslich an der NASDAQ 0,34 Prozent auf 148,65 US-Dollar zu.

Pivotal Research befeuert SpaceX-Debatte um 3 Billionen US-Dollar

SpaceX, das Raumfahrt- und Satelliteninternet-Unternehmen von Elon Musk, bündelt unter einem Dach die Geschäftsfelder Trägerraketen, das Satelliteninternet Starlink sowie ein KI-Segment rund um X, Grok und eigene Rechenzentren. Pivotal Research nahm die Aktie am 8. September mit einem Buy-Rating in die Bewertung auf. Barron's ordnete die Ersteinstufung als Hinweis auf eine mögliche Marktbewertung von 3 Billionen US-Dollar ein.

Pivotal Research rechnet damit, dass der Jahresumsatz von SpaceX bis 2027 auf 118,2 Milliarden US-Dollar steigt, nach 46,6 Milliarden US-Dollar im Jahr zuvor. Das bereinigte EBITDA soll sich im selben Zeitraum von 11,2 auf 22,3 Milliarden US-Dollar ungefähr verdoppeln. Diesem Basisfall misst das Analystenhaus eine Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent bei.

Starship-Wiederverwendung als Dreh- und Angelpunkt

Kern der Bewertung ist laut Wlodarczak die Wiederverwendbarkeit der Starship-Rakete. Der Analyst erklärte, sein Kursziel sei eine Wette darauf, dass sich jede Rakete 20 bis 50 Mal einsetzen lasse, die Wartung günstig bleibe und die Umrüstzeit zwischen den Starts kurz ausfalle. Gehe diese Rechnung nicht auf, werde SpaceX ein deutlich kleineres Unternehmen bleiben, so Wlodarczak.

Parallel zur Ersteinstufung richtete sich der Blick auf eine weitere Lock-up-Frist: Am 9. September wurden rund 319 Millionen weitere Aktien handelbar. Ein solcher Ablauf könne Druck auf den Kurs erzeugen, sollten Aktionäre verkaufen, auch wenn nicht zwangsläufig alle Papiere sofort auf den Markt kämen. Es war bereits die dritte große Freigabe seit dem Börsengang im Juni, nachdem zuvor am 6. August rund 911,5 Millionen und am 20. August erneut etwa 319 Millionen Aktien freigegeben worden waren.

Analystenbild bleibt gespalten zu SpaceX

Im breiteren Analystenbild dominiert weiterhin eine positive Einschätzung: Von 34 bei TipRanks erfassten Häusern raten 26 zum Kauf, sechs zum Halten und zwei zum Verkauf, das mittlere Kursziel liegt bei 232,07 US-Dollar bei einer Spanne von 75 bis 800 US-Dollar. MoffettNathanson-Analystin Julie Zhu bestätigte gestern ihre Hold-Einstufung und hob ihr Kursziel von 131 auf 142 US-Dollar an. Wells Fargo-Analyst Ken Gawrelski senkte sein Kursziel dagegen leicht von 215 auf 212 US-Dollar, beließ die Aktie aber auf Buy. Fubon Securities war bereits am 31. August mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 183 US-Dollar in die Bewertung eingestiegen.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Suze Orman zur SpaceX-Aktie: Dieser Timing-Fehler schmälerte die Rendite

Bildquelle: SpaceX

Nachrichten zu SpaceX

mehr Nachrichten

Analysen zu SpaceX

mehr Analysen
14.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
02.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SpaceX 128,26 0,19% SpaceX

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und KI-Bedenken belasten: ATX tiefrot-- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen