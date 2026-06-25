Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
25.06.2026 11:55:00
SpaceX Already Needs More Cash: Does This Spell Trouble for the IPO Stock?
After raising $86 billion two weeks ago with its record-breaking initial public offering (IPO), Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) is planning to issue $20 billion worth of bonds. The company -- also known as SpaceX -- has already announced two new deals since the IPO, including the acquisition of artificial intelligence (AI) coding company Cursor, and a deal with open-source model company Reflection AI, which will rent data centers for $6 billion.The company is in motion, and clearly, it has a lot more planned. What does this mean for shareholders?In the press release about the debt issuance, management said it would use the proceeds to pay off a bridge loan and that anything remaining would be used for general corporate purposes. It's issuing notes, which have shorter maturities than bonds, and it's targeting institutional buyers and investors outside the U.S. The notes are unsecured, meaning they have no collateral to back them up.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.06.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.26
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
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|Tesla
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