Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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22.06.2026 15:42:00

SpaceX already needs to raise more cash, and its stock is dropping

Elon Musk’s company is turning to the bond market less than two weeks after its blockbuster IPO.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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