Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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22.06.2026 15:42:00
SpaceX already needs to raise more cash, and its stock is falling 10%
Elon Musk’s company is turning to the bond market less than two weeks after its blockbuster IPO.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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