Propel Holdings Aktie
WKN DE: A3C6TB / ISIN: CA74349D1069
|
15.05.2026 13:00:00
SpaceX and Google Already Have a $100 Billion Connection. Their Next Project Could Propel Their Partnership Even Further
As Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) expands its artificial intelligence (AI) models and looks for more data center capacity, the company is reportedly in talks with SpaceX to explore the idea of developing orbital data centers in space.This potential technology is still in its infancy, so nothing is set in stone right now, but if Alphabet and SpaceX were to collaborate on such a project, it would further intertwine these two leading tech companies.Here's why it matters for both companies and what investors should know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Propel Holdings Inc Registered Shs Unitary
|
15.02.26
|Erste Schätzungen: Propel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Propel Holdings Inc Registered Shs Unitary
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|10 220,00
|-0,58%
|Alphabet A (ex Google)
|341,35
|-0,60%
|Alphabet C (ex Google)
|338,40
|-0,44%
|Propel Holdings Inc Registered Shs Unitary
|12,90
|-3,01%
|Tesla
|363,35
|-4,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.