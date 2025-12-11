Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
11.12.2025 22:34:23
SpaceX And Tesla Are Both Worth $1.5 Trillion — But Investors Favor One By A Mile
SpaceX And Tesla Are Both Worth $1.5 Trillion — But Investors Favor One By A Mile
Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten
|
10.12.25
|Tesla-Aktie im Fokus: Weshalb ein einziges Technikmodul laut CEO Elon Musk zum Schlüsselfaktor wird (finanzen.at)
|
10.12.25
|SpaceX bereitet offenbar gigantischen Börsengang vor (dpa-AFX)
|
10.12.25
|Elon Musk: SpaceX will mehr als 30 Milliarden an der Börse einnehmen (Spiegel Online)
|
09.12.25
|S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
08.12.25
|Tesla-Aktie im Fokus: Tesla macht beim autonomen Fahren in Europa Druck - FSD-Tests erweitert (finanzen.at)
|
08.12.25
|SpaceX-IPO im Gespräch: Bewertung laut Bericht bei 800 Milliarden Dollar (dpa-AFX)
|
08.12.25
|Tesla-Aktie fällt: Morgan Stanley ändert Bewertung - keine Kaufempfehlung mehr (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Teslamehr Analysen
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.09.25
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Tesla Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|08.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|03.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|01.12.25
|Tesla Equal Weight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.25
|Tesla Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
